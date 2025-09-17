OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE TRÊS INTEGRANTES DE GRUPO QUE ROUBAVA MOTORISTAS DE APLICATIVO NA GRANDE ARACAJU

Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de três suspeitos de roubos a motoristas de transporte por aplicativo, na manhã desta quarta-feira (17), em Nossa Senhora do Socorro. Durante a ação, um quarto investigado morreu em confronto com as equipes policiais. A ação foi conduzida pela Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça.

De acordo com a delegada Michele Araújo, responsável pelas investigações, o grupo agia de forma sistemática e com elevado grau de violência. “Nós conseguimos identificar os integrantes deste grupo criminoso que estavam sistematicamente realizando assaltos contra motoristas de aplicativos. Alguns desses indivíduos eram de elevada periculosidade, chegando até a tentar matar uma das vítimas”, explicou.

A delegada destacou ainda que o trabalho investigativo foi essencial para interromper a atuação da quadrilha. “A partir da reunião das evidências, representamos pelos mandados, que foram acolhidos pela Justiça, e hoje estamos dando cumprimento nessa ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O perigo representado pelo grupo ficou evidente ao ameaçarem outra vítima que reconheceu um dos suspeitos”, concluiu.

Durante a operação, três investigados foram presos e um quarto entrou em confronto com equipes policiais, foi atingido, socorrido e não resistiu aos ferimentos. As prisões representam um passo importante na proteção da sociedade e na garantia da segurança de profissionais que atuam no transporte por aplicativo. “A investigação segue, com levantamento de possíveis envolvidos, e esperamos cumprir outros mandados de prisão e dizer a quem está pensando em praticar esse tipo de crime que a Polícia Civil não vai deixar impune, citou o diretor da DRFV, delegado Kássio Viana.

“Peço à população que acompanhou essa operação, que, sempre depois da operação, costuma ligar para o 181, para passar outras informações sobre esse agrupamento criminoso, que possam auxiliar no segmento das investigações em relação a outras atuações dele, para fortalecer mais ainda a investigação, que já está muito bem conduzida e com provas suficientes de condenação”, completou Kássio.

Com informações e foto da SSP