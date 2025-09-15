Operação conjunta realiza fiscalização metrológica de combustíveis em postos na cidade de Aracaju

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon/SE, Ministério Público de Sergipe (MPSE) e Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) foi deflagrada, nesta segunda-feira (15), para fiscalização metrológica em postos de combustíveis. A ação ocorreu em estabelecimentos localizados na capital sergipana. Durante a operação, também foram verificadas as bombas de GNV, além de produtos e serviços oferecidos pelos postos de combustíveis.

De acordo com a promotora de Justiça Euza Missano do MPSE, a fiscalização metrológica é referente à quantidade do combustível que o consumidor recebe. “Então, o valor que está na bomba em litros tem que ser exatamente o valor que o consumidor vai receber no tanque do seu veículo. Uma novidade nesta operação é o fato de ser a primeira vez que se faz também a fiscalização metrológica com relação ao GNV”, detalhou.

Segundo a diretora do Procon/SE, Raquel Martins, a fiscalização visa atender ao anseio dos consumidores de comprovar se o combustível adquirido está sendo de fato fornecido pelos postos de combustíveis. “Para identificarmos se o combustível, além de ser de qualidade, está chegando na quantidade adquirida pelo consumidor. O consumidor às vezes fica em dúvida, e estamos aqui fazendo essa certificação”, ressaltou.

Conforme o delegado Guilherme Volkweis, caso a fiscalização metrológica encontre irregularidades criminais, a Polícia Civil fará o registro da ocorrência. “Caso as equipes que estão fazendo a fiscalização encontrem algum tipo de crime, a Polícia Civil irá atuar nesse sentido de responsabilização criminal ou atuação administrativa. A Polícia Civil está atuando para qualquer situação que for necessária”, destacou.

O presidente do ITPS, Kaká Andrade, explicou que esta ação integra uma operação nacional deflagrada pelo Inmetro. “O intuito é justamente verificar se as bombas de combustíveis estão fornecendo o total adquirido. Também estamos verificando outros produtos que são vendidos em lojas de conveniência e outros serviços. A operação irá durar toda a semana e está focada em bombas que sofreram reparos nas últimas semanas, objetivando passar segurança para o consumidor”, evidenciou.

Denúncias

Caso o consumidor tenha dúvidas ou suspeitas sobre a quantidade e a qualidade dos combustíveis que está adquirindo, ele pode acionar os órgãos de defesa do consumidor, a exemplo da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), da Polícia Civil, ao MPSE, ao Procon/SE e ao ITPS. Periodicamente, as instituições deflagram ações conjuntas para verificar a atuação dos postos em Sergipe.

Com informações e foto da SSP