Operação conjunta resgata dois cavalos vítimas de maus-tratos em Aracaju

Na manhã da última quarta-feira, 22, a Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), em parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou uma operação de fiscalização em Aracaju, que resultou no resgate de dois equinos vítimas de maus-tratos. A ação teve como objetivo garantir o bem-estar dos animais e apurar responsabilidades conforme a legislação ambiental.

Durante a inspeção, os policiais encontraram os cavalos amarrados com cordas curtas, sob forte calor, sem acesso à água ou alimento. As condições observadas caracterizavam situação de negligência e sofrimento, motivando a imediata intervenção das equipes.

A Emsurb prestou apoio técnico e logístico à operação, auxiliando no manejo e transporte adequado dos animais até um local seguro. O caso será investigado pela Depama, que adotará as medidas legais cabíveis contra os responsáveis.

