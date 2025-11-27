Operação do Gaecco/SE contra fraudes tributárias é deflagrada em SE e cumpre 16 mandados de prisão

O Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF), deflagraram na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Recepa, e cumpre 16 mandados de prisão relacionados a um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro.

O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações.

As investigações conduzidas no Espírito Santo identificaram a existência de uma estrutura organizada e robusta voltada à emissão sistemática de notas fiscais inidôneas, criação e utilização de empresas de fachada, circulação artificial de créditos tributários e mecanismos de ocultação patrimonial por intermédio de interpostas pessoas.

Em Sergipe, o cumprimento dos mandados ocorre em Aracaju com atuação do Gaeco, do Batalhão de Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar de Sergipe, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsáveis pela coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais de interesse investigativo.

No Espírito Santo, o GAESF/MPES cumpre mandados em sua área de atuação, em articulação direta com o Gaeco do MPSE e conforme determinação judicial.

Todos os materiais apreendidos estão sendo catalogados e encaminhados para análise técnica especializada, seguindo os protocolos formais de cadeia de custódia.

