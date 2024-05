OPERAÇÃO CONTRA FURTO DE MOTOCICLETAS NO SERTÃO PRENDE DUAS MULHERES EM FLAGRANTE POR RECEPTAÇÃO

Uma operação deflagrada pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória resultou na prisão em flagrante de duas mulheres pelo crime de receptação. Na ação policial, que ocorreu nessa quinta-feira (09), diversas peças de motocicletas foram apreendidas em quatro residências, nos municípios de Nossa Senhora da Glória e Feira Nova.

De acordo com as informações policiais, a operação foi desencadeada a partir da apuração policial de denúncias anônimas.

As equipes policiais já vinham levantando informações acerca de furtos de motocicletas na região do sertão sergipano, quando obtiveram informações de um motor de uma Honda CG 160 proveniente de furto.

Após a apreensão do motor, se iniciou uma série de diligências que identificaram um grupo criminoso envolvido no furto de motocicletas e venda das peças dos veículos. Até um chassi foi encontrado em uma barragem em Nossa Senhora da Glória.

As investigações seguem em andamento, e buscas estão sendo feitas para apreensão de um adolescente que continua foragido.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP