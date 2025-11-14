OPERAÇÃO “COPO LIMPO” REFORÇA FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS DURANTE O PRÉ-CAJU 2025 EM ARACAJU, NESTA SEXTA-FEIRA

A Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil de Sergipe participa, a partir das 6h30 desta sexta-feira, 14, de uma nova etapa da Operação Copo Limpo, que terá como foco o reforço na fiscalização e na prevenção contra a adulteração de bebidas alcoólicas durante o Pré-Caju 2025, um dos maiores eventos pré-carnavalescos do Brasil.

A ação reúne nove instituições públicas e tem como objetivo garantir a segurança do consumidor e a comercialização de produtos com origem e qualidade comprovadas.

A operação surgiu a partir da notícia da presença de metanol em bebidas falsificadas detectadas inicialmente no estado de São Paulo. Embora nenhum caso tenha sido registrado em Sergipe, as instituições locais decidiram agir de forma preventiva, criando uma força-tarefa permanente voltada à inspeção, fiscalização e conscientização.

“Com a chegada do Pré-Caju, decidimos focar na segurança do evento e fizemos recomendações a barraqueiros, comerciantes, hotéis e organizadores para que todas as normas fossem seguidas. O objetivo é garantir que a bebida servida ao consumidor tenha origem comprovada e nota fiscal”, destacou a delegada da Decon, Georlize Teles, responsável pela operação.

Pela manhã, as equipes iniciarão ações educativas, com distribuição de panfletos, adesivos e orientações aos foliões e comerciantes. Já a partir das 14h, na Orla de Atalaia, terá início a fiscalização direta dos pontos de venda de bebidas alcoólicas, incluindo barracas, isopores e camarotes privados e oficiais.

A operação contará com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público de Sergipe, Vigilância Sanitária, PROCONs Estadual e Municipal, Perícia Oficial, e da Emsurb. Pela primeira vez, de forma inédita no Brasil, a Perícia realizará análises em tempo real no local para identificar possíveis fraudes ou adulterações nas bebidas.

A delegada Georlize enfatizou que os comerciantes deverão apresentar nota fiscal de compra, garantir que os lacres não estejam violados e manter as condições adequadas de higiene e manipulação dos produtos. Caso sejam detectadas irregularidades, a bebida será imediatamente apreendida e o estabelecimento poderá ter suas atividades encerradas. O material será encaminhado à delegacia para a instauração de inquérito policial e posterior encaminhamento ao Poder Judiciário.

A Emsurb também atuará na linha de frente, com poder de interdição imediata das barracas que apresentarem produtos falsificados ou adulterados, além da apreensão de todo o material irregular.

Com a união de esforços entre as instituições, a Operação Copo Limpo reforça o compromisso do Estado de Sergipe com a prevenção, a segurança e a proteção da saúde da população durante as festividades do Pré-Caju.

“Não compre drinks manipulados fora da sua vista. Exija saber a origem da bebida e evite consumir produtos de desconhecidos. A segurança do Pré-Caju também depende de você. Cada cidadão pode nos ajudar a garantir um evento seguro e com bebidas de qualidade”, finalizou Georlize.

Ascom SSP