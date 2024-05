OPERAÇÃO CUMPRE MANDADOS DE BUSCA EM TORNO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE LAVAGEM DE DINHEIRO DO TRÁFICO EM SE

Foi deflagrada uma operação em torno de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas com aquisição de propriedades rurais em Sergipe.

O grupo criminoso atuou na compra de propriedades tanto em Minas Gerais, quanto no território sergipano. Em Sergipe, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriu dois mandados de busca. A investigação foi desencadeada pela Delegacia de Unaí (MG) e pelo Gaeco, do Ministério Público de Minas Gerais.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Cope, a investigação – da Delegacia de Unaí (MG) e do Ministério Público de Minas Gerais – apontou que um grupo criminoso de tráfico de drogas estava adquirindo propriedades rurais em Minas Gerais e em Sergipe.

“Um dos mandados de busca foi cumprido em uma propriedade rural em Areia Branca, adquirida pelo grupo. Outro foi cumprido em uma residência em Nossa Senhora do Socorro”, detalhou o delegado diretor do Cope.

As investigações com troca de informações entre as instituições continuam. “Com o escopo de identificar outros envolvidos na prática criminosa, bem como outros bens adquiridos pelo grupo criminoso em Sergipe”, complementou Dernival Eloi.

Investigação

De acordo com as investigações de Minas Gerais, os investigados são da Bahia e adquiriram diversas propriedades rurais no território mineiro e também em Sergipe. O pagamento era feito com a conta de terceiros. Os investigados movimentaram, aproximadamente, R$ 80 milhões. Os envolvidos tem passagem por crimes relativos ao tráfico de drogas. Os negócios criminosos são camuflados em negócios rurais.

Com informações e foto da SSP