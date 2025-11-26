OPERAÇÃO DA PC DESARTICULA CÉLULA DE GRUPO CRIMINOSO BAIANO EM TOBIAS BARRETO;SUSPEITO MORRE EM CONFRONTO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, desarticulou uma célula de uma organização criminosa baiana que tentava se estabelecer no município.

Na ação, ocorrida na noite dessa terça-feira (25), foram apreendidas duas pistolas, munições e entorpecentes.

De acordo como delegado Daniel Mattos, as investigações apontaram que três indivíduos oriundos da Bahia estavam articulando a implantação de uma organização criminosa no bairro Padre Pedro, em Tobias Barreto.

A partir do monitoramento realizado pelo núcleo de inteligência, a equipe policial iniciou ações para impedir o avanço do grupo.

Durante a operação, os policiais localizaram um dos suspeitos em uma área do bairro. Durante a abordagem, o suspeito ofereceu resistência armada, circunstância que levou ao confronto, resultando no socorro e condução à unidade hospitalar mais próxima. Entretanto, o indivíduo não resistiu ao ferimento e foi a óbito.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm, diversas munições e porções de maconha e cocaína, reforçando as evidências da atuação da organização criminosa na região.

As investigações continuam para localizar os outros dois suspeitos e impedir que o grupo avance na tentativa de se estabelecer no município.

Com informações da SSP