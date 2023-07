Operação da PF/SE cumpre mandado de busca em Tobias Barreto e confirma uso de documento falso em alistamento eleitoral

A Polícia Federal em Sergipe (PF/SE) deflagrou na manhã desta sexta-feira (28), a Operação “Identitas Unica” e cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência na cidade de Tobias Barreto, localizada no estado de Sergipe.

A ação da PF tem o objetivo de combater crimes eleitorais e garantir a integridade do processo democrático no país.

Segundo informações confirmadas, o suspeito utilizou efetivamente um documento falso para se alistar como eleitor. A prática configura um crime previsto no art. 289, do Código Eleitoral, e pode acarretar em pena de reclusão de até cinco anos, além de multa.

A PF em Sergipe, por meio da Operação “Identitas Unica”, conduziu um trabalho minucioso de investigação, reunindo indícios e evidências que levaram à obtenção do mandado de busca, possibilitando o ingresso legal na residência do suspeito. Durante a operação, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros objetos que comprovam o uso do documento falso no alistamento eleitoral.

A PF/SE esclarece que a confirmação do uso do documento falso pelo suspeito reforça a gravidade do crime, que pode afetar diretamente a vontade popular e a representatividade democrática. A operação visa combater esse tipo de fraude e garantir a veracidade do voto de cada cidadão.

Todo o material apreendido será submetido a análises periciais, com o objetivo de robustecer o inquérito e fornecer elementos para o Ministério Público dar continuidade ao processo judicial.

Importante destacar que o uso de documento falso em processos eleitorais é um crime sério, que ameaça os princípios fundamentais da democracia. Nesse contexto, a sociedade e as instituições reforçam o compromisso com a transparência e a idoneidade do sistema eleitoral, combatendo qualquer tentativa de burlar as regras estabelecidas.

O caso segue em investigação pela PF em Sergipe, através da Operação “Identitas Unica”, e as autoridades trabalham incansavelmente para esclarecer todos os detalhes relacionados ao crime cometido pelo indivíduo em questão. As denúncias relacionadas a práticas criminosas durante o processo eleitoral podem ser feitas anonimamente, contribuindo para a manutenção da democracia e a preservação dos princípios que regem o Estado de Direito.

Com informações e foto da PF/SE

.