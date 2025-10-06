OPERAÇÃO DA PM GARANTE SEGURANÇA DURANTE PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO EM SERGIPE

Uma operação específica da Polícia Militar de Sergipe assegurou a tranquilidade e a ordem durante a aplicação das provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) neste domingo (5). Com aproximadamente 100 agentes mobilizados, a Operação CPNU 2025 focou no reforço do policiamento no entorno dos locais de prova, na escolta e custódia dos materiais do certame e na fluidez do trânsito nas cidades de Aracaju e Itabaiana, onde o exame foi realizado.

O planejamento para a ação teve início na última quinta-feira (2), com uma reunião de alinhamento no auditório do Quartel do Comando Geral (QCG), em Aracaju. O encontro reuniu os operadores designados para a missão, que receberam orientações estratégicas e operacionais detalhadas. Esse momento consolidou o planejamento preestabelecido, assegurando que todos os envolvidos estivessem cientes das diretrizes a serem seguidas durante a ação.

No domingo, a operação foi executada simultaneamente nas cidades sergipanas que sediaram o concurso. Na capital, Aracaju, houve a maior concentração de esforços devido ao volume significativamente maior de candidatos. As ações incluíram o policiamento ostensivo nas imediações dos locais de prova para coibir qualquer distúrbio e garantir a segurança dos participantes.

Em Itabaiana, no Agreste sergipano, a PM não apenas reforçou o policiamento, mas também dedicou atenção especial ao apoio logístico e operacional. Um dos eixos centrais da operação, em ambas as localidades, foi a garantia da segurança integral do processo, com a escolta armada dos malotes de provas desde seus pontos de origem até os locais de aplicação, prevenindo possíveis incidentes ou vazamentos.

Paralelamente à segurança patrimonial e dos candidatos, ações voltadas para a mobilidade urbana foram implementadas. O objetivo era assegurar que os concorrentes chegassem aos seus destinos sem contratempos causados por congestionamentos, beneficiando também a população em geral que circulava pelos municípios durante o período de prova.

A operação foi considerada bem-sucedida pelas autoridades, cumprindo seu papel de proporcionar um ambiente seguro e ordenado para a realização do certame, sem registrar ocorrências graves que comprometessem o processo. A estratégia adotada pela Polícia Militar foi a prioridade dada à logística de segurança e ao fluxo de pessoas e veículos, elementos essenciais para a execução de um exame público de grande porte.

Sobre o CPNU

Conforme o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo de seleção que unifica vagas para diversos órgãos federais em uma única estrutura. Esta segunda edição oferece 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

Fonte e foto SSP