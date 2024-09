OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS PRENDE TRÊS INVESTIGADOS FLAGRANTE NO INTERIOR DE SE

Equipes da Delegacia Regional de Propriá deflagraram uma operação contra suspeitos de tráfico de drogas. A ação policial resultou no cumprimento de dez mandados de busca e apreensão contra oito investigados. As decisões judiciais foram cumpridas em Propriá, Moita Bonita e Capela. Três investigados foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 19.

Segundo o delegado regional de Propriá, Ruidiney Nunes, as investigações tiveram início no ano de 2023. “A investigação apontou para a prática de tráfico de drogas por dois grupos criminosos, sendo um com atuação na cidade de Propriá e outro em Moita Bonita, com participação de suspeitos em Capela”, detalhou.

Na operação deflagrada nesta quinta-feira, foram apreendidos, aproximadamente, 4kg de substância semelhante à maconha, 500g de substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão e celulares.

Durante o cumprimento de decisão judicial em Capela, um investigado reagiu à ação policial, entrou em confronto, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A operação contou também com o apoio de equipes das delegacias de Neópolis, Malhada dos Bois, Moita Bonita, Capela e Itabaiana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP