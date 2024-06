Operação da Polícia Civil em Propriá prende cinco investigados por tráfico e apreende 5 quilos de drogas

Equipes da Delegacia Regional de Propriá deflagraram uma operação contra o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (18).

Na ação policial, três investigados foram detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva. Outras duas pessoas foram presas em flagrante em posse de mais de 5kg de drogas.

Também na operação, três decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridas pelas equipes policiais. As prisões ocorreram nas cidades de Aracaju e Siriri.

De acordo com as informações policiais, além do cumprimento dos três mandados de prisão, foram feitas duas prisões em flagrante por tráfico de drogas. Os presos em flagrante são um casal que, durante as buscas, foi flagrado na posse de substâncias semelhantes à cocaína e maconha.

Com o casal, foram encontrados, aproximadamente, 3kg de substância semelhante à cocaína, 1kg de substância semelhante à maconha, 2,5kg de substância química usada para misturar com cocaína, dois aparelhos celulares, caderno com anotações do tráfico e duas balanças de precisão.

Segundo o delegado Regional de Propriá, Ruidiney Nunes, os suspeitos estavam sendo investigados pela equipe policial diante dos indícios de que eles teriam vínculos com traficantes de drogas de Propriá. “Então, representamos pelas buscas domiciliares e prisões dos suspeitos”, explicou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP