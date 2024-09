OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL INTERCEPTA MÃE E O FILHO MORRE EM CONFRONTO COM A POLICIA EM  ITABAIANA

Em operação deflagrada na noite dessa segunda-feira (16), policiais civis das divisões de Homicídios e de Narcóticos da Delegacia Regional de Itabaiana prenderam em flagrante um homem e uma mulher por tráfico de drogas no bairro Oviêdo Teixeira.

Ainda durante a operação, um terceiro investigado entrou em confronto com as equipes policiais. A mulher presa na operação é mãe do investigado que morreu em confronto. Na ação policial, também foram apreendidas diversas embalagens contendo drogas e materiais utilizados para a comercialização dos entorpecentes.

Segundo as informações policiais, a operação teve início com a localização do investigado que entrou em confronto. As equipes interceptaram o veículo onde ele estava, na BR-235, na altura do Povoado Terra Dura. O investigado não obedeceu à ordem de parada, houve perseguição e ele perdeu o controle do carro e desembarcou disparando contra os policiais. No carro, havia cocaína e duas barras de maconha.

Na continuidade da operação, as equipes policiais seguiram para o bairro Oviêdo Teixeira, onde encontraram a mãe do investigado que entrou em confronto. A mulher foi encontrada enquanto estava abastecendo pontos de vendas de drogas. Os policiais a localizaram quando ela estava na garupa de um motociclista, que também foi detido. Com a mulher presa, foi apreendida uma bolsa contendo 300 pedras de crack.

Em seguida, os policiais foram até imóveis desabitados que pertenciam aos investigados, já que a apuração policial tinha identificado que a família é envolvida com o tráfico de drogas. Na região, há imóveis alugados e desabitados. Em dois imóveis desabitados, os policiais encontraram uma pedra bruta grande de crack pesando cerca de 1kg, além de diversas pedras cortadas da droga e materiais como balança de precisão.

Além dos investigados identificados nesta operação, a irmã do homem que entrou em confronto havia sido presa recentemente transportando drogas entre as cidades de Campo do Brito e Itabaiana. As investigações continuam em andamento, e a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP