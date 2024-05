OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS INVESTIGADOS POR MORTE DE HOMEM EM CONDIÇÃO DE RUA EM PROPRIÁ

Três homens foram presos em uma operação deflagrada pela Delegacia Regional de Propriá contra um grupo investigado pela morte de um homem em situação de rua no mês de abril deste ano.

Dois dos investigados foram presos em Propriá, enquanto o terceiro foi detido em Porto Real do Colégio (AL). Os três foram presos em cumprimento a mandados de prisão neste sábado (18).

A vítima do crime foi morta a socos e pauladas enquanto dormia nas arquibancadas de um estádio de futebol, no conjunto João Alves, em Propriá. A vítima também foi ferida com golpes de faca. O crime ocorreu no dia 23 de abril. O homem ainda chegou a ser socorrido, ficou internado por 16 dias, mas morreu.

Segundo o delegado regional de Propriá, Ruidiney Nunes, as investigações apontaram três homens como autores do homicídio. “Um quarto homem teria emprestado uma arma de fogo utilizada para amedrontar a vítima durante as agressões, uma vez que não efetuaram disparos”, complementou.

Ainda conforme o delegado, a investigação apontou que a motivação do crime seria uma discussão que os investigados tiveram com a vítima uma semana antes do crime.

Dos presos em Propriá, um deles já estava dentro de um ônibus interestadual que tinha como destino o estado de São Paulo. O segundo preso na mesma cidade estava assistindo a um jogo de futebol no mesmo estádio onde aconteceu o crime. O terceiro foi detido no interior de Alagoas. Todos foram encaminhados a Aracaju.

