Operação da Polícia Civil resulta na prisão de mulher com 131 pinos de cocaína cheios em bar de Itabaiana

A Polícia Civil, através da equipe do Denarc, realizou na tarde desta sexta-feira (23), uma operação em Itabaiana, e prendeu em flagrante uma mulher, conhecida popularmente como “Teta”.

A ação ocorreu no estabelecimento comercial localizado na esquina da travessa Antônio T. da Costa com a rua Esperidião Noronha, no bairro Mamede Paes Mendonça.

A PC informou ainda que a investigação sobre a venda ilícita de cocaína no bar se arrasta há cerca de dois anos. Durante esse período, a equipe do Denarc recebeu diversas informações sobre a comercialização de drogas no local e os agentes encontraram pinos de cocaína haviam acabado de chegar ao bar, o que motivou a ação.

Ao entrar no estabelecimento, os policiais encontraram algumas pessoas no local, e durante a busca minuciosa, foram apreendidos 131 pinos de cocaína cheios e 27 pinos vazios, que estavam escondidos dentro da cozinha do estabelecimento.

Ao ser questionada sobre a droga, “teta” admitiu a posse da substância, corroborando as informações coletadas durante a investigação. Além da cocaína, os policiais também encontraram um simulacro de pistola, que, segundo relatos obtidos durante a apuração, era utilizado para intimidar os usuários de drogas.

A operação destaca o empenho da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas na região e a importância de denúncias da população para o sucesso das investigações.

A prisão de Teta e a apreensão das substâncias ilícitas representam um passo significativo no enfrentamento ao tráfico de drogas em Itabaiana.

O caso seguirá sob a responsabilidade da justiça, que determinará as próximas etapas do processo.

Com informações e foto da PC/SE