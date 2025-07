Operação “SORTILEGIUM” da Policia Federal em Aracaju, Itabaiana e Estância prende seis pessoas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) deflagrou na manhã desta terça-feira (01º/07), a Operação SORTILEGIUM, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de Itabaiana/SE.

Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabaiana/SE. Os alvos foram localizados em suas respectivas residências.

Os mandados foram cumpridos nas cidades: Itabaiana/SE, Aracaju/SE, Estância/SE, Olho d’Água do Casado/AL e Campinas/SP.

A investigação identificou a atuação de um grupo criminoso responsável pela distribuição de entorpecentes, principalmente crack e maconha, em Itabaiana. O esquema também envolvia o uso de contas bancárias de terceiros e a prática de depósitos fracionados como estratégia de ocultação e dissimulação de valores ilícitos.

Os suspeitos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal em Aracaju, onde os mandados foram formalmente cumpridos. Durante o curso da investigação apurou-se que o grupo movimentou aproximadamente R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) entre os anos de 2021 e 2025.

A Operação foi uma ação conjunta com o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (DENARC/PC/SE), o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE/PM/SE), o Grupo Tático Operacional da Polícia Penal (GTOP) e o Batalhão de Caatinga (BPCAATINGA).

Ela foi batizada como SORTILEGIUM, termo em latim que significa “tirar a sorte”, em referência ao modus operandi do grupo, que realizava depósitos fracionados de valores em casas lotéricas da região de Itabaiana/SE para fins de circulação do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, utilizando essa estratégia para despistar as fiscalizações governamentais e contando, assim, com a sorte.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e tem como objetivo promover a integração das forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado.

Com informações e foto da PF/SE