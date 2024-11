Operação da PM apreende 580kg de maconha e prende cinco homens por tráfico de drogas em Aracaju

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam na noite dessa quinta-feira (13) cerca de 580kg de maconha em uma operação que ocorreu na região da Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Novo Paraíso.

Cinco homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. As informações sobre o transporte dos entorpecentes foram repassadas pela Agência Local de Inteligência da Polícia Militar para o BPRp.

De acordo com as informações policiais, as drogas pertencentes a um grupo criminoso da Bahia estaria vindo da cidade de Alagoinhas para serem entregues na capital sergipana. Com as informações, as equipes identificaram o veículo onde estavam os suspeitos.

Em abordagem, o condutor do veículo e o passageiro informaram que outros três homens estariam aguardando a chegada da droga em outros dois veículos. Eles disseram ainda que receberiam a quantia de R$ 4 mil para entrega do entorpecente.

Na continuidade da ação policial, os outros três homens que estariam aguardando a chegada da droga em outros dois veículos também foram alcançados e presos. A ação policial também resultou na apreensão de uma pistola, dois carregadores e 13 munições.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, e o caso será investigado pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil.

Com informações da SSP