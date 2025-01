Operação da Polícia Militar apreende 65kg de drogas em São Cristóvão

Equipes do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) apreenderam mais de 65kg de drogas durante operação deflagrada nessa quinta-feira (30), em São Cristóvão. Dentre os entorpecentes, estão maconha, crack, cocaína e haxixe. Um homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. A ação policial ocorreu na localidade Recanto dos Passarinhos.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas em reforço ao policiamento na Região Metropolitana da capital quando identificaram um veículo de modelo Celta, com películas escuras. No veículo, havia uma caixa.

Ao abordarem o condutor, ele informou que era motorista por aplicativo e disse que a caixa continha mantimentos alimentares que haviam sido entregues por um senhor para serem levados a uma residência no bairro Augusto Franco, em Aracaju.

O condutor não manifestou objeção à verificação da caixa pelos policiais. Na caixa, os militares encontraram 5kg de cocaína, e o condutor manifestou surpresa ao ver o material. O motorista do carro então indicou onde havia pegado a caixa.

Já no local indicado pelo condutor aos policiais, as equipes identificaram um segundo homem, que fugiu ao perceber a presença da Polícia Militar. Ao correr para área de vegetação, ele deixou um revólver de calibre 32.

No imóvel, foram encontrados o restante da droga. Ao todo, foram apreendidos 40kg de maconha, 17,1 kg de cocaína, 7,4kg de crack e 1kg de haxixe. O homem condutor do veículo e o material ilícito foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, que investiga o caso.

Fonte e foto SSP