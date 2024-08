Operação de enfrentamento à violência contra mulher encerra 1ª semana e cumpriu 12 mandados de prisão

Durante os primeiros dias da Operação Shamar em Sergipe, as equipes policiais já cumpriram 12 mandados de prisão contra investigados e condenados por crimes relacionados à violência contra a mulher no estado – nove apenas no dia 7, data em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos. Nos primeiros dias da operação, também foram concedidas 116 medidas protetivas solicitadas nas delegacias da Polícia Civil de Sergipe. No estado, a Operação Shamar integra as ações da campanha estadual ‘Rompa o Ciclo’, que trata sobre a conscientização acerca da importância da denúncia e também do enfrentamento à violência contra a mulher em Sergipe.

De acordo com a assessora técnica da Polícia Civil e coordenadora da Operação Shamar em Sergipe, Cátia Emanuelli, os resultados têm sido bastante positivos. “Hoje, a operação continua e segue no estado de Sergipe até o dia 30 de agosto, mês destinado às ações do ‘Agosto Lilás’, onde todos os estados desenvolvem ações de enfrentamento à violência contra a mulher”, evidenciou.

Ações de prevenção

Durante a operação nacional Shamar em Sergipe, as forças de segurança pública também tem atuado com ações preventivas, no âmbito da campanha estadual ‘Rompa o Ciclo’. “No dia em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos, na última quarta-feira, fizemos ações de prevenção em 36 municípios. Nesta sexta-feira, estamos em Canindé de São Francisco, onde acontece o ‘Sergipe é aqui’, também com orientações sobre o enfrentamento à violência contra a mulher”, ressaltou Cátia Emanuelli.

Operação Shamar

A Operação Shamar é uma ação nacional que tem por objetivo reforçar as ações de combate à violência contra a mulher em todo o território nacional, inclusive com prisões em flagrante e cumprimento de decisões judiciais de prisão contra os autores de violência contra a mulher. A operação é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em hebraíco, o nome da operação significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar”.

