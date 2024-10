Operação Desafino cumpre 15 mandados em SE para combater irregularidade no uso de recurso da saúde

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Promotoria de Justiça de Aquidabã, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), com apoio da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Polícia Civil de Sergipe (PCSE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou a “Operação Desafino” nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10).

Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju, Aquidabã, Graccho Cardoso e Nossa Senhora da Glória, como desdobramentos das investigações conduzidas pela Promotoria de Justiça de Aquidabã, que revelaram irregularidades na gestão dos recursos alusivos à saúde, envolvendo suspeitas de uso inadequado dos valores públicos.

Durante a execução dos mandados, foram coletados documentos e materiais para análise, examinando os fatos apurados e garantindo a legalidade no uso de recursos públicos. A operação contou com a participação conjunta do Gaeco, GSI e das forças policiais, que atuaram de forma integrada para garantir a eficácia das ações e a coleta de evidências.

O MPSE segue comprometido em combater práticas ilícitas que comprometem o uso dos recursos destinados à saúde, promovendo a transparência e o devido cumprimento da lei.

Com informações do MP

Foto SSP