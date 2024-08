OPERAÇÃO DO COPE EM SP PRENDE UM INVESTIGADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR DISPUTA DE HERANÇA

Em operação da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, um homem investigado por tentativa de homicídio em Frei Paulo foi preso no Guarujá, na região da Baixada Santista, em São Paulo, nesta terça-feira (06).

A ação policial foi desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), com a participação de equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deinter/Deic Santos), da Polícia Civil de São Paulo.

Segundo o delegado Hilton Duarte, em janeiro de 2024, o investigado praticou uma tentativa de homicídio no município de Frei Paulo, devido a uma disputa com a ex-cunhada pela herança do seu irmão falecido. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Carira, com o apoio da Dipol. Além desse caso, o investigado estaria realizando continuamente diversas ameaças contra o atual marido da sua ex-cunhada.

“O investigado também já possuía outras passagens policiais por roubo e homicídio consumado nos Estados de Sergipe e São Paulo. No ano de 2009, o investigado teria matado seu próprio avô com disparos de arma de fogo na cidade de Carira, também motivado por desavenças relacionadas a imóveis de herança”, acrescentou o delegado.

Com a localização do investigado, a operação foi deflagrada nesta terça-feira. Armas de fogo também foram apreendidas na ação policial. “O investigado foi localizado na periferia de Guarujá (SP). Na casa, foi cumprido também mandado de busca e apreensão, onde apreendemos três armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, uma pistola e uma espingarda calibre 12, além de munições”, detalhou o delegado.

A apreensão das armas de fogo e das munições resultou ainda na prisão em flagrante. “Agora, foi lavrado o flagrante aqui na delegacia plantonista do Guarujá, e o investigado também ficará à disposição da Justiça de Sergipe. Ele ficará custodiado em São Paulo”, finalizou o delegado Hilton Duarte, integrante do Cope da Polícia Civil de Sergipe.

Com informações e foto da SSP