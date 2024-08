OPERAÇÃO DO COPE IDENTIFICA LÍDER DO TRÁFICO DE DROGAS NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU; SUSPEITO MORREU

Em operação nesta quarta-feira (28), equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) identificaram a localização de um homem de 32 anos condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ele era apontado como líder desse crime na Zona de Expansão de Aracaju e foi encontrado em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o homem também era investigado por diversos homicídios ocorridos na Zona de Expansão de Aracaju, devido à disputa do tráfico da região, o qual ele liderava.

Inclusive, o investigado foi flagrado por câmeras de segurança após uma tentativa de homicídio em agosto deste ano.

Ainda conforme apuração policial, ele era sucessor na organização anteriormente liderada por um homem de 40 anos, localizado em Salvador no mês de março de 2023, durante operação conjunta entre o Cope e a Coordenação de Operações Especiais da Polícia Civil da Bahia (COE/PCBA). Na época, ele entrou em confronto e veio a óbito.

No momento da abordagem nesta quarta-feira, o homem de 32 anos encontrado em Nossa Senhora do Socorro reagiu e entrou em confronto com as equipes policiais. Mesmo sendo socorrido ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP