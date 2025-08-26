Operação do Denarc prende destinatário de drogas enviadas pelos Correios e motorista de carro-forte

Uma operação deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) resultou no cumprimento dos mandados de prisão contra o destinatário de drogas enviadas pelos Correios e também de um motorista de carro-forte envolvido com a venda de entorpecentes em Sergipe.

A ação policial, divulgada nesta terça-feira (26), é um desdobramento das ações que desarticularam a organização criminosa intitulada Família Colômbia.

Segundo o diretor do Denarc, Ataíde Alves, em continuidade das investigações em torno da atuação da organização criminosa, a unidade policial identificou a remessa de drogas que era feita pelos Correios. “Em parceria com a instituição, conseguimos identificar remessas e apreendemos em torno de 8 kg de drogas”, detalhou.

No tocante à prisão do destinatário dos entorpecentes, o diretor do Denarc explicou que ele não possuía passagens pela polícia. “Ele tinha um envolvimento em uma situação de tráfico de drogas, mas à época não chegou a ser autuado, tendo sido conduzido apenas como envolvido, mas verificamos que ele adquirira a droga para repassar em Sergipe”, narrou.

Com o avanço da apuração policial, o Denarc chegou ao destinatário dos entorpecentes, que foi preso no decorrer da última semana. “Ainda no andamento dessas investigações, foi cumprido o mandado de prisão contra o motorista de um carro-forte. A investigação identificou que ele comprava drogas ao chefe da organização”, relatou o delegado.

Ainda conforme Ataíde Alves, no âmbito das ações contra o grupo criminoso, além de drogas, o Denarc também já obteve a indisponibilidade de bens. “Para se ter uma ideia, são seis imóveis de alto padrão em São Paulo, além de R$ 1,5 milhão bloqueados em contas bancárias”, especificou o diretor do Denarc.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da sociedade no combate ao crime e disponibiliza o Disque-Denúncia 181 para informações, com garantia de sigilo.

Com informações da SSP