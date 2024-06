“Operação Eletrônicos” prende quatro suspeitos de furtar lojas de aparelhos eletrônicos em Sergipe

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância e com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol/SE); do Grupo de Captura (GCAP); do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-BA e da Secretaria e Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP-BA), deflagrou a ‘Operação Eletrônicos’, responsável por cumprir quatro mandados de prisão nas cidades baianas de Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (26).

A operação elucidou que os quatro suspeitos detidos são responsáveis por crimes contra o patrimônio. Os principais alvos do grupo eram estabelecimentos que comercializavam aparelhos eletrônicos (notebooks e celulares). Um dos presos é um possível envolvido em um furto qualificado, com arrombamento, em uma loja na Avenida Hermes Fontes. Nesta ação criminosa, ocorrida em março deste ano, o prejuízo foi superior a R$ 350 mil.

Toda a ação operacional aconteceu após investigações da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Estância. O grupo também é suspeito de realizar um furto, num estabelecimento comercial do Abaís, e posteriormente, fugir para a capital sergipana. Em Aracaju, eles realizaram uma tentativa de arrombamento em outra loja, porém sem sucesso.

Com os quatro suspeitos detidos, todos estão à disposição do Poder Judiciário, e esperam as audiências de custódia.

Com informações e foto da SSP