OPERAÇÃO EM LAGARTO LOCALIZA SUSPEITO DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO; O HOMEM MORREU EM CONFRONTO

Uma força-tarefa da Delegacia Regional de Lagarto, em conjunto com o 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), localizou na tarde desta quinta-feira (09), o terceiro investigado pela morte de um adolescente de 16 anos.

A ação, derivada de diligências sobre um homicídio ocorrido na última terça-feira no povoado Jenipapo, resultou ainda na apreensão de uma arma de fogo e de uma quantidade significativa de drogas.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, as investigações iniciais apontaram o suspeito como autor do crime. Com base nas informações levantadas, as equipes foram acionadas para localizá-lo. Durante a ação, ao ser abordado, o investigado reagiu e efetuou disparos contra os agentes, o que resultou em confronto. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos após dar entrada no hospital de Lagarto.

Com o suspeito foram apreendidos uma arma de fogo e diversos tipos de drogas. Ele já era investigado por tráfico de drogas e, no ano passado, foi preso por tentativa de feminicídio, quando efetuou vários disparos contra a esposa. Moradores do Jenipapo o descreviam como uma figura temida na localidade.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Lagarto.

Com informações e foto da SSP