OPERAÇÃO “ENEDRA”: FORÇAS POLICIAIS DESARTICULAM UM GRUPO CRIMINOSO NO ESTADO DE SERGIPE

A Polícia Civil de Sergipe, em conjunto com forças policiais de três estados, deflagrou nesta sexta-feira (27), a operação “ENEDRA”.

A ação teve como objetivo desarticular um grupo criminoso envolvido em seis homicídios qualificados – dois consumados e quatro tentados – ocorridos em outubro de 2024, nos municípios de Areia Branca e Laranjeiras. A operação cumpriu sete mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar, resultando na apreensão de armas, drogas, munições e aparelhos celulares, além da prisão em flagrante de duas pessoas por posse ilegal de armas e tráfico de drogas.

Os homicídios que motivaram a investigação ocorreram em duas localidades distintas. Na manhã de 10 de outubro de 2024, em frente ao Presídio Regional Senador Leite Neto (PRESAB), em Areia Branca, um detento foi executado a tiros, enquanto outro foi baleado. Segundo as investigações conduzidas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), o crime foi motivado pela disputa pela liderança de um dos pavilhões da unidade prisional e contou com a participação de vários integrantes do grupo criminoso.

Na mesma data, às margens da BR-235, no povoado Paty, em Laranjeiras, outros crimes foram cometidos com extrema violência e ousadia. De acordo com o Cope, dois irmãos investigados seguiram as próximas vítimas em veículos diferentes, após a saída temporária de um detento do sistema prisional, em uma ação ordenada por um líder do tráfico de drogas na região do Vale do Cotinguiba. Durante o ataque, disparos fatais atingiram o motorista de aplicativo que nada tinha a ver com os fatos, além de ferir outras quatro pessoas.

A operação “ENEDRA” contou com a participação de forças de segurança pública de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, envolvendo órgãos como o Cope, responsável pela investigação, o Departamento de Narcóticos da Delegacia Regional de Estância, a Delegacia Regional de Lagarto e a Delegacia Regional de Propriá, da Polícia Civil de Sergipe; a Divisão Especial de Investigação e Captura (DEIC) e a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) da Polícia Civil de Alagoas; a Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil de Pernambuco; a Polícia Rodoviária Federal de Sergipe (PRF/SE); o Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) também de Sergipe. Os mandados foram cumpridos em Aracaju, Lagarto, Rosário do Catete, Areia Branca, Porto Real do Colégio (AL) e Porto Suape, em Cabo de Santo Agostinho (PE).

Entre os materiais apreendidos estão armas de fogo, munições, drogas e aparelhos celulares que serão submetidos à perícia. Durante a ação, também foi presa uma mulher, esposa de um líder do tráfico de drogas da região Centro-sul de Sergipe, apontada como articuladora das execuções.

Com os resultados obtidos, as forças de segurança reforçam o compromisso de combater o crime organizado em Sergipe e em regiões adjacentes. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular completamente o grupo criminoso.

Significado da Operação “ENEDRA”

O nome da operação, derivado do grego, significa “emboscada” – uma referência à forma como os criminosos agiam, atacando de surpresa e sem dar chances de defesa às vítimas.

Fonte e foto SSP