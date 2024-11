Operação Enem 2024 proporciona tranquilidade no segundo dia de aplicação de prova

No dia de aplicação do segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10), a Polícia Militar de Sergipe realizou mais uma etapa da Operação Enem 2024, com objetivo de garantir tranquilidade no certame, em Sergipe.

A Operação Enem 2024 foi desencadeada às 3h deste domingo, no 28º Batalhão de Caçadores (28º BC), com a presença de policiais militares de diversas unidades da Corporação. Iniciado com a escolta das equipes dos Correios, responsáveis pela distribuição e recolhimento das provas, o aparato policial visou garantir tranquilidade antes, durante e após a aplicação das provas, finalizando com a escolta dos malotes para o 28º BC.

Em todos dias de operação, a Polícia Militar empregou 450 policiais em regime de escala extra e 50 viaturas, além do efetivo do serviço ordinário, para garantir tranquilidade aos 69.376 alunos participantes do Enem, no estado de Sergipe.

O Coordenador da Operação, tenente-coronel Cledyvan Siqueira dos Santos, explicou que a operação aconteceu na capital e no interior, e foi divida em três fases. A primeira com a escolta, a segunda com o policiamento ostensivo e preventivo nos locais de aplicação, finalizando com o recolhimento das provas.

Já o comandante da rota 22, tenente-coronel Aristóteles, destacou que a Polícia Militar de Sergipe se preparou para sanar qualquer situação que possa atrapalhar a aplicação das provas. O oficial também enfatizou que a Operação Enem 2024 seguiu dentro do esperado, conforme planejamento operacional.

Com informações e foto PM/SE