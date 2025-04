OPERAÇÃO ESSÊNCIA FALSA CUMPRE, EM SE E SP, MANDADOS DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADOS POR GOLPES EM ARACAJU

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Essência Falsa, destinada a reprimir uma série de crimes de estelionato eletrônico, cometida através de clonagem de cartões bancários. A ação policial, que contou com o apoio operacional da Polícia Civil de São Paulo e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial de Sergipe (Dipol), cumpriu cinco decisões judiciais de busca e apreensão e três mandados de prisão, nas cidades de Aracaju, São Paulo e Cubatão (SP).

De acordo com o delegado Érico Xavier, as investigações revelaram que os investigados abordavam as vítimas por meio de chamadas telefônicas. “Eles informavam falsamente que as vítimas haviam sido contempladas com um kit de cosméticos ou perfumes, supostamente enviados por uma loja durante campanhas promocionais”, detalhou.

Em seguida, o suposto entregador era enviado aos endereços da vítima para realizar a entrega do suposto brinde. “Ele solicitava o pagamento de uma taxa de frete, mas que só poderia ser pago via cartão de crédito”, complementou o delegado Érico Xavier.

Para concretizar o crime, o suposto entregador utilizava uma maquineta adulterada que permitia a clonagem dos dados do cartão das vítimas. “Os dados eram usados para realizar diversas compras sem o consentimento das vítimas”, evidenciou o delegado.

Até o momento, foram identificadas 17 vítimas residentes na cidade de Aracaju, durante o segundo semestre do ano de 2024, com prejuízos financeiros consideráveis.

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas dos investigados procurem o Depatri para o registro do boletim de ocorrência. Informações e denúncias que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

