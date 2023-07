Operação Falsa Central: veículos avaliados em R$ 650 mil apreendidos em São Paulo chegam a Sergipe

Cinco veículos apreendidos na operação Falsa Central em São Paulo, avaliados em R$ 650 mil, chegaram a Sergipe. A operação foi fruto de uma investigação sobre uma organização criminosa que lesou centenas de correntistas de instituição bancária, causando um prejuízo de mais de R$ 10 milhões.

A ação policial cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em março deste ano. Toda investigação teve apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) da Polícia Civil.

Os veículos apreendidos são um Audi Q3, Volkswagen Polo, Jaguar XF, motocicleta Honda NXR 160, Jeep Compass, BMW X1 e um Jet Ski. Os veículos chegaram a Sergipe e estão custodiados na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

De acordo com a delegada Maria Pureza, os veículos servem para demonstrar a capacidade econômica que tinha o grupo criminoso investigado na Operação Falsa Central. “O objetivo da polícia foi desarticular o grupo, e uma das formas mais eficientes do trabalho policial é a de desarticulação econômica para garantir o ressarcimento às vítimas, além da responsabilização criminal dos investigados”, detalhou.

Ainda conforme a delegada, os investigados continuam presos. “E a legislação específica de lavagem de dinheiro e organização criminosa prevê que as vítimas obtenham junto ao Juízo competente a antecipação e confisco dos bens para o ressarcimento. Os veículos estão à disposição da Justiça. As pessoas com legitimidade para o ressarcimento podem pedir ao Juízo competente”, finalizou Maria Pureza.

Com informações e foto da SSP