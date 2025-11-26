Operação Falso Advogado prende quatro investigados por golpe cibernético em Santos e em Fortaleza

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos e do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, deflagrou a Operação Falso Advogado, que resultou na prisão de quatro investigados em Santos (SP) e na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

A ação, divulgada nesta quarta-feira (26), ocorreu em colaboração com equipes da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Civil do Ceará e contou com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

As investigações tiveram início após uma vítima procurar a DRCC relatando ter sido induzida a transferir cerca de R$ 90 mil aos suspeitos. No golpe, os criminosos se passavam por advogados e afirmavam falsamente que ela havia vencido uma ação judicial. Em seguida, exigiam o pagamento de supostas taxas, impostos e custas processuais para liberar uma indenização inexistente, levando à realização de diversas transferências bancárias.

O aprofundamento das apurações revelou que a organização criminosa atuava de maneira interestadual e já havia feito vítimas em pelo menos quatro estados: Tocantins, Mato Grosso, Pernambuco e Rondônia. O modus operandi se repetia em todas as situações: uso de identidades falsas, contatos por aplicativos de mensagem e cobrança antecipada de valores sob o pretexto de trâmites judiciais.

De acordo com o delegado Érico Xavier, da DRCC, a identificação dos suspeitos permitiu a representação pelas medidas judiciais necessárias e a articulação direta com as forças policiais de São Paulo e do Ceará, possibilitando o cumprimento dos mandados e a coleta de material relevante para o prosseguimento das investigações.

O diretor do Depatri, delegado André Baronto, reforçou o alerta à população sobre esse tipo de fraude.

“É fundamental desconfiar de pedidos de pagamento antecipado para liberar valores judiciais e confirmar a veracidade das informações com profissionais que já acompanham os processos. Nenhuma indenização legítima exige depósitos prévios”, destacou.

As investigações ocorrem no âmbito da 3ª Fase da Operação Nacional da Renorcrim. A Rede Nacional de Unidades Especializadas no Combate às Organizações Criminosas, uma ação integrada entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e as Polícias Judiciárias de todas as unidades federativas do Brasil.

Com informações da SSP