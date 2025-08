Polícia Civil intercepta envio de celulares furtados e recupera 35 aparelhos em ação pós-festejos juninos

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana (DM), recuperou 35 celulares furtados durante os festejos juninos, em uma ação que interceptou os aparelhos antes que fossem enviados para outros estados. A Operação Fim de Festa, que contou com o apoio dos Correios e da Delegacia de Poço Verde, localizou os dispositivos em agências postais e no hangar de uma companhia aérea no Aeroporto de Salvador.

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a operação tem como foco principal a repressão a delitos ocorridos durante os festejos juninos. “Criminosos se aproveitaram das grandes aglomerações em eventos públicos para subtrair celulares das vítimas. A partir disso, a Polícia Civil passou a rastrear os aparelhos furtados, o que culminou na localização desses itens, com o apoio da Gerência de Segurança dos Correios”, detalhou.

Já conforme o delegado Antônio Carlos, os celulares foram localizados, e a unidade oficiou pela suspensão da transferência dos aparelhos para outros estados. “Conseguimos localizar e rastrear os celulares ainda nas dependências dos Correios e, posteriormente, também quando foram transferidos para o hangar de uma companhia aérea no Aeroporto de Salvador”, revelou.

O delegado Gregório Bezerra explicou ainda que os celulares subtraídos em Sergipe estavam sendo remetidos para outros estados. “Identificamos que os aparelhos estavam sendo enviados para locais como São Paulo e Pará. Conseguimos interceptar esses bens, que agora serão catalogados para que possamos realizar a devolução aos legítimos proprietários”, relatou.

Através dos ofícios, segundo o delegado Antônio Carlos, as transferências dos celulares para outros estados foram suspensas. “Inicialmente, havia uma caixa com 17 aparelhos, e hoje, ao chegarmos para o resgate, identificamos 35 celulares na agência dos Correios da Barra dos Coqueiros. Os aparelhos estavam divididos em três encomendas, todas postadas naquela agência”, destacou.

Os delegados da 2ª DM também agradeceram o apoio do delegado Gustavo Viterbo, titular da Delegacia de Poço Verde, e da equipe da unidade policial, que também contribuíram com a investigação e a operação.

Agora, os celulares serão organizados para devolução às vítimas. “Nós faremos um catálogo com todos os celulares, e as vítimas serão individualmente rastreadas e convidadas a comparecer à 2ª Delegacia Metropolitana para reaver seus bens. Esses celulares, com certeza, serão restituídos aos seus legítimos proprietários”, finalizou o delegado Antônio Carlos.

Com informações e foto da SSP