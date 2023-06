Operação Hemisfério: Ação conjunta combate o tráfico de drogas em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Pedrinhas

Foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (1°) uma operação para o combate ao tráfico de drogas na região do bairro Coroa do Meio, em Aracaju, e também em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial tem o objetivo de cumprir 25 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões.

A maioria das decisões judiciais são de busca. Até o momento, três mandados de prisão foram cumpridos. A ação policial também já resultou na apreensão de simulacros de armas de fogo, cocaína, maconha “skunk” e um veículo de alto padrão utilizado para o transporte de entorpecentes.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, a operação também atua de forma preventiva no combate ao tráfico de drogas. “A operação visa coibir e reprimir o tráfico de drogas, e o bairro Coroa do Meio tem apresentado problemas com criminalidade violenta com roubos, homicídios e tráfico de drogas. Com as proximidades dos festejos juninos, sabemos que vai aumentar o fluxo de pessoas, então neste dia que começa os festejos juninos em Aracaju, deflagramos essa operação para reprimir essa venda de drogas”, detalhou.

O nome da operação, Hemisfério, faz alusão aos cumprimentos de decisões judiciais na Zona Sul de Aracaju e também em Nossa Senhora do Socorro e Pedrinhas. A operação é conduzida pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e conta com a participação de equipes de outras unidades da Polícia Civil e também da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Aracaju.

Participaram da operação Divisão de Inteligência (Dipol), 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM), Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Delegacia de Campo do Brito, Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Comando do Policiamento Militar Especializado (CPM), Delegacia de Turismo (Detur), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Companhia de Policiamento com Cães (CipCães), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Com informações e foto da SSP