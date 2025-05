OPERAÇÃO INTEGRADA CUMPRE MANDADOS EM AÇÃO CONTRA A ENTRADA DE ILÍCITOS EM PRESÍDIO DE TOBIAS BARRETO

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, a Polícia Penal e o 7º Batalhão da Policia Militar (BPM), a partir do Departamento do Sistema Prisional, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15), uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão, fruto da investigação a respeito de uma associação criminosa voltada à facilitação da entrada de materiais ilícitos e não permitidos no sistema prisional de Sergipe.

Segundo a apuração, um policial penal, lotado no Presídio Regional Manoel Barbosa de Souza (Premabas), e outro homem estariam envolvidos na prática que visava facilitar a entrada de celulares e drogas para internos da referida unidade prisional, localizada na região Centro-Sul do estado.

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais ilícitos com os investigados. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Tobias Barreto, para registro do procedimento cabível ao caso, que também será apurado pela Corregedoria da Polícia Penal.

Com informações da SSP