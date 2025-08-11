OPERAÇÃO INTEGRADA ENTRE POLÍCIAS DE SERGIPE E AL PRENDE HOMEM FORAGIDO DA JUSTIÇA POR HOMICÍDIO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), em ação conjunta com a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) de Alagoas, cumpriu, na manhã desta segunda-feira (11) um mandado de prisão contra um foragido pelo crime de homicídio em Alagoas. A prisão ocorreu no bairro Soledade, em Aracaju.

De acordo com a apuração policial, o preso é investigado por envolvimento na morte de um homem, ocorrida em 26 de dezembro de 2015, por volta das 22h10, na Rua Haroldo de Azevedo, conjunto Nossa Senhora de Fátima, no bairro Clima Bom II, em Maceió. O crime teria sido motivado por uma briga entre vizinhos.

A materialidade do fato está comprovada em laudo pericial, e o investigado estava foragido desde a época do crime. Com o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça de Alagoas.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo do denunciante.

Com informações e foto da SSP