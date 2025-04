OPERAÇÃO INTEGRADA PRENDE EM SOCORRO, O HOMEM SUSPEITO DE ASSALTAR VIGILANTE NO CENTRO DE ARACAJU

Uma operação conjunta entre a 2ª DM, a Dipol e o CPMC resultou na prisão, nesta quinta-feira (24), do homem suspeito de assaltar um vigilante no Centro de Aracaju.

A prisão ocorreu na região do Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro, onde os policiais também recuperaram a arma da vítima.

As informações passadas pelo delegado Gregório Bezerra, após o assalto, as forças policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito. “Ele foi encontrado ainda com as roupas utilizadas no crime”, detalhou.

Foram apreendidos a motocicleta e a arma de fogo utilizadas no crime, além do celular do investigado. A arma roubada do vigilante também foi recuperada.

Ainda conforme Gregório Bezerra, o suspeito é ex-presidiário. “O preso havia saído do sistema penitenciário há 15 dias”, especificou o delegado.

Com informações da SSP