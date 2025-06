OPERAÇÃO INTERESTADUAL DA PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA CONDENADO POR LATROCÍNIO EM MG

A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil de Sergipe, com o apoio da Core de Mato Grosso e da Delegacia de Primavera do Leste, cumpriu o mandado de prisão definitiva contra um homem condenado a mais de 23 anos de reclusão por latrocínio.

A prisão ocorreu na cidade de Poxoréu (MT), onde o condenado trabalhava em uma obra de construção de ferrovia com mais de 3 mil operários.

Segundo as investigações, o latrocínio foi cometido no interior de Minas Gerais, estado de origem do suspeito. Na época do crime, ele e outros investigados invadiram uma fazenda em busca de uma suposta grande quantia em dinheiro fruto da venda de gado. Sem encontrar o valor esperado, os criminosos atiraram contra um homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o grupo fugiu levando uma pequena quantia em dinheiro e alguns objetos da propriedade.

O condenado estava foragido e não havia sido localizado anteriormente porque, três meses atrás, foi transferido pela empresa onde trabalhava de Sergipe para o Mato Grosso. Com o avanço das investigações e troca de informações entre as forças policiais, ele foi localizado e preso na frente do alojamento dos trabalhadores em Poxoréu.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP