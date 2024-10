Operação Lobo Mau para combate à produção e armazenamento de material de exploração sexual infantil resulta em duas prisões em SE

Em Sergipe, a operação nacional Lobo Mau de combate a uma rede que produzia material de abuso sexual infantil resultou no cumprimento de um mandado de busca na cidade de Propriá. Durante o cumprimento da decisão judicial, dois homens foram presos em flagrante pelo armazenamento do material. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 31.

De acordo com a delegada Natasha Gusmão, a operação nacional teve como objetivo desarticular uma organização criminosa voltada à produção, armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil. “As investigações terão continuidade de forma articulada com o Gaeco e com o Instituto de Criminalística”, ressaltou.

Operação Lobo Mau

A denominação da operação refere-se justamente ao criminoso predador sexual que se esconde atrás de uma fachada de normalidade para se aproximar da vítima, ganhar a confiança dela e depois atacá-la, situação que é potencializada enormemente no ambiente virtual, onde as pessoas não se veem.

A operação mobilizou equipes especializadas das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos do Acre, da Bahia, do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, de Rondônia, do Rio Grande do Sul e de Sergipe. A ação também contou com a participação das Polícias Militares dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.

Dispositivos eletrônicos e outros equipamentos utilizados para a produção e armazenamento do conteúdo estão sendo apreendidos para análise forense e as autoridades esperam que a ação contribua para a identificação de outros envolvidos na rede, além de reforçar a necessidade de atuação conjunta e contínua no combate a esse tipo de crime.

Com informações da SSP