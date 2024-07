Operação Madrugada Segura resulta na prisão de duas pessoas por furto

A Polícia Militar realizou na madrugada desta quinta-feira (25), na Grande Aracaju, a Operação Madrugada Segura com o intuito de prevenir e combater furtos, roubos e outros crimes.

Todos os batalhões da Grande Aracaju estiveram envolvidos na Operação Madrugada Segura e desenvolveram ações de blitz, de abordagem a transeuntes, a veículos de passeio, a veículos que realizam transporte de pessoas por meio de aplicativos e também policiou regiões com pouca circulação de pessoas com o intuito de previnir o cometimento de furtos.

Durante as ações policiais, dois suspeitos acabaram sendo presos no bairro Atalaia pelo crime de furto a um estabelecimento comercial e com eles foram apreendidos um forno industrial, cadeiras de madeira, fiações elétricas e uma tubulação de cobre retirada de uma geladeira.

Os suspeitos foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes e todas as demais medidas legais foram adotadas.

A Operação Madrugada Segura continuará ocorrendo em toda a Grande Aracaju nos próximos dias e a Polícias Militar e Civil contam com a participação da população para fazer denúncias no número 190 ou 181.

Com informações do PM Aroaldo Alves