OPERAÇÃO MANGABEIRAS: PC PRENDE INVESTIGADO POR ROUBOS A MOTORISTAS POR APLICATIVO NA GRANDE ARACAJU

Foi deflagrada a segunda fase da Operação Mangabeiras que resultou na prisão de um homem investigado por integrar um grupo criminoso responsável por diversos roubos contra motoristas por aplicativos na Região Metropolitana de Aracaju. A investigação é conduzida pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), e a ação policial contou com o auxílio da Divisão de Inteligência (Dipol), da Polícia Civil de Sergipe, e também do Departamento de Inteligência Policial (DIP), da Polícia Civil da Bahia. A prisão ocorreu nessa segunda-feira, 4, e foi divulgada nesta terça-feira, 5.

De acordo com a delegada Michele Araújo, o embarque acontecia na localidade Mangabeiras, em Nossa Senhora do Socorro, e o roubo era anunciado pelos investigados em São Cristóvão. “Eram quatro autores, sendo dois homens e duas mulheres”, contextualizou a delegada responsável pela investigação.

Com a apuração policial que mapeou a atuação do grupo e resultou na identificação dos investigados, foi deflagrada a primeira fase da operação, que aconteceu na semana passada. “Quando foi presa uma mulher, identificada como participante dos roubos”, especificou Michele Araújo.

Em continuidade à operação, um homem identificado como integrante do grupo não apresentou documento e informou dados de outra pessoa. “Após a colaboração dos setores de inteligência das polícias civis de Sergipe e da Bahia, foi possível identificá-lo e verificarmos um mandado de prisão em aberto na Bahia por crime de roubo em lotérica”, revelou a delegada.

Apesar de possuir mandado de prisão pela Bahia, o investigado identificado na operação já estava vivendo em Sergipe há cerca de um ano. No momento da prisão, foi apreendido um celular. “E ele é suspeito da prática de outros roubos cometidos na região da Grande Aracaju”, complementou a delegada Michele Araújo, integrante da DRFV.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP