Operação mira esquema que movimentou mais de R$ 22 mi com tráfico de drogas em SE e outros estados

A Polícia Federal deflagrou na manha desta quinta-feira (30) a Operação Arcanum, que tem como alvo uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação tem como objetivo desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 22 milhões por meio de empresas de fachada.

A ação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) e cumpriu 13 mandados judiciais — sendo sete de prisão e seis de busca e apreensão — em quatro estados: Sergipe (Aracaju, Itaporanga D’Ajuda e Barra dos Coqueiros), Alagoas (Maceió), Minas Gerais (Montes Claros) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande).

As investigações duraram cerca de seis meses e apontaram que a quadrilha mantinha núcleos específicos responsáveis pela compra e transporte das drogas, pela lavagem do dinheiro e pela distribuição dos entorpecentes. O dinheiro ilícito era aplicado na aquisição de veículos de luxo, fazendas, chácaras e imóveis em condomínios de alto padrão.

Com informações e foto da PF/SE