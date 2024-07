Operação Narke 2: PC cumpre mandado de prisão contra investigado por tráfico

Prisão ocorreu no bairro Coroa do Meio

Em continuidade à Operação Narke 2, mais um investigado por tráfico de drogas foi detido em cumprimento a mandado de prisão de recaptura em uma ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc) e a Delegacia de Turismo (Detur). A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 28, no bairro Coroa do Meio, e foi divulgada nesta segunda-feira, 1º.

De acordo com as informações policiais, além do cumprimento do mandado de prisão de recaptura, o investigado também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Na ação policial da última sexta-feira, o investigado foi flagrado com drogas e balança de precisão. Ele já se encontra à disposição da justiça sergipana.

Está é a sexta prisão realizada em Sergipe no âmbito da operação nacional Narke 2.

Operação

A operação é coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O objetivo da Operação Narke 2 é integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação.

Para contribuir com a operação, informações e denúncias sobre suspeitos de tráfico de drogas podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP