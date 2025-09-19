Operação Neve no Sertão: Ação conjunta é deflagrada contra o tráfico de drogas no Alto Sertão Sergipano

A Polícia Civil de Sergipe, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira (19), a Operação Neve no Sertão, com foco no combate ao tráfico de drogas nas cidades de Nossa Senhora da Glória e Feira Nova, no Alto Sertão Sergipano.

A ação, coordenada pela Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, tem como objetivo cumprir 16 mandados de busca e apreensão, desarticular redes criminosas e coibir a circulação de entorpecentes, especialmente diante da proximidade de uma festividade de grande porte em Glória.

Segundo o delegado Jorge Eduardo, que coordena a operação, o trabalho busca assegurar a tranquilidade da população local e dos visitantes. “Nosso objetivo é impedir que o crime se aproveite de eventos de grande concentração de pessoas para expandir suas atividades ilícitas. Estamos atuando de forma integrada para garantir a segurança de todos”, destacou.

Mais de 80 policiais participam da operação, que reúne forças especializadas como o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), além de equipes das Delegacias de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Feira Nova, Capela, Ribeirópolis e Carira.

Com informações e foto SSP