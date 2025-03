OPERAÇÃO NO RIO PRENDE O LÍDER DE GRUPO CRIMINOSO ESPECIALIZADO EM TRÁFICO E HOMICÍDIOS EM ARACAJU

Com investigação conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Divisão de Inteligência (Dipol), um homem, apontado como líder de um grupo criminoso sergipano voltado ao tráfico de drogas e homicídios, foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva na cidade de Cabo Frio (RJ). Dentre os crimes atribuídos a ele, está a morte de um ex-conselheiro tutelar, ocorrida na Zona Norte de Aracaju. A decisão judicial foi cumprida por equipes do Departamento Geral de Combate ao Crime Organizado (DGCOR) e da 126ª Delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13).

De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Civil sergipana, o investigado, após uma tentativa de homicídio sofrida pelo pai, em março do ano passado, na Barra dos Coqueiros, planejou, determinou e disponibilizou os meios materiais para um revide contra o grupo criminoso rival, que teria cometido o crime.

Desta forma, a apuração policial identificou que o grupo criminoso do investigado, ao planejar a morte do irmão de um traficante rival, acabou assassinando um ex-conselheiro tutelar, fato ocorrido no final do mês de março de 2024, no bairro Japãozinho, Zona Norte de Aracaju.

Após a morte do ex-conselheiro tutelar, o pai do investigado ainda seria alvo de outro atentado, no mês de abril, dentro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), quando se recuperava dos ferimentos sofridos na Barra dos Coqueiros. A nova investida criminosa foi interceptada e impedida pela Polícia Militar.

Em outra investigação, a Polícia Civil apurou que o mandante destes ataques era um um homem que foi preso em Pernambuco, por equipes do Cope, em novembro de 2024. A detenção foi decorrente do ataque e da tentativa de ataque contra o pai do investigado preso nesta quinta-feira.

Todos estes fatos criminosos, além de diversos outros crimes de homicídios, são desdobramentos de uma disputa pelos pontos de tráfico de drogas entre facções dos bairros Japãozinho, Cidade Nova e Lamarão, localizados na Zona Norte da capital sergipana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre foragidos da Justiça e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem contribuir com a elucidação de crimes e evitar que novas investidas criminosas ocorram em todo o território sergipano.

Com informações e foto da SSP