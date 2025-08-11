OPERAÇÃO NORDESTE INTEGRADO: 320 PRISÕES SÃO EFETUADAS EM AÇÃO INÉDITA NAS DIVISAS DE OITO ESTADOS

A primeira edição da Operação Nordeste Integrado, desencadeada a partir de uma força-tarefa entre os órgãos de segurança pública de oito estados nordestinos, resultou em 320 prisões. A ação, inédita na região, aconteceu nos dias 7 e 8 de agosto e teve como foco o combate ao crime organizado nas áreas de divisa, sendo marcada por atividades simultâneas e estratégicas de forte repressão ao crime.

De acordo com o balanço da Operação, ao longo dos dois dias de trabalho integrado, foram efetuadas 320 prisões, cumpridos 443 mandados judiciais (sendo 186 de prisão, 10 mandados de busca e apreensão de menores e 247 de busca e apreensão), além da apreensão de 87 armas (16 brancas e 71 de fogo), 40 veículos, 180 celulares e uma expressiva quantidade de entorpecentes. No total, 7.688 veículos foram abordados durante as ações.

A mobilização envolveu 5.903 agentes de segurança pública, entre policiais civis e militares, bombeiros e demais profissionais dos estados de Sergipe, Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. As equipes atuaram de forma integrada, com suporte aéreo para alcançar áreas de difícil acesso, e foco na repressão a crimes como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubos e furtos de veículos e cargas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, a ação conjunta é importante para a interação entre as forças, inclusive com o compartilhamento de informações “A integração entre as forças de segurança dos estados do Nordeste é fundamental para o fortalecimento das ações de combate à criminalidade. Sergipe tem se notabilizado como o estado com as menores taxas de violência da região, resultado de um trabalho contínuo, planejado e integrado. Participar de operações conjuntas como esta é sempre bastante importante, pois nos permite trocar experiências, compartilhar informações estratégicas e aprimorar técnicas, reforçando o compromisso comum de garantir mais segurança à nossa população”, citou.

Ainda dentro da Operação, a repressão ao tráfico de drogas também gerou resultados significativos. Foram apreendidos 1,35 kg de crack, além de 79 pedras da mesma substância, 6,1 kg e 13 papelotes de cocaína, 271,2 kg de maconha e 973 papelotes da mesma droga. Na cidade de Curaçá (BA), a Polícia Militar baiana erradicou 200 mil pés de maconha. Para o subsecretário da Segurança Pública da Bahia, Marcel de Oliveira, a integração entre os estados foi o principal ganho da operação. “De forma inédita, os estados nordestinos mostraram a importância da união de esforços. Seguiremos integrados combatendo o crime organizado”, afirmou.

Já o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, coronel Francisco Araújo, ressaltou a importância da articulação regional: “Este foi um esforço conjunto, que envolveu inteligência, tecnologia e integração. Importante para a sociedade, para dar mais segurança à população de toda a região”.

“Uma ação pioneira entre os estados nordestinos no enfrentamento à criminalidade, que demonstrou que a união de forças fez a diferença por meio da presença qualificada, troca de expertises e ações de inteligência. E o mais importante: cumprimos nosso principal objetivo, de prestar um melhor serviço e garantir mais segurança à população das áreas de divisa”, destacou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, que mobilizou 1.428 agentes de segurança pernambucanos na operação.

Os resultados reforçam a relevância da ação coordenada entre os estados do Nordeste como resposta direta, incisiva e articulada aos crimes interestaduais que afetam negativamente as regiões de fronteira entre os entes federativos.

Com informações e foto da SSP