Operação Nordeste Integrado: Sergipe une forças com sete estados no combate à criminalidade nas divisas

As forças de segurança de Sergipe participam da Operação Nordeste Integrado, deflagrada nesta quinta-feira (7), que ocorre simultaneamente no estado e em Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

A ação, que mobiliza mais de 5,9 mil policiais, tem como foco combater o avanço de organizações criminosas interestaduais, com reforço do patrulhamento, cumprimento de 510 mandados judiciais e apreensão de armas, drogas e outros materiais ilícitos.

O trabalho conjunto reafirma o compromisso com o fortalecimento da segurança pública regional, marcando a integração estratégica entre as forças policiais da região.

Participam da ação 5.903 agentes de segurança pública — entre policiais militares, civis, bombeiros e equipes de inteligência — que estão mobilizados em dois dias de diligências nas divisas dos estados. A operação busca reduzir a criminalidade nas áreas de fronteira estadual, especialmente crimes como homicídios, tráfico de entorpecentes e armas, roubos e furtos de veículos e cargas, além de assaltos — tudo no âmbito do Programa Juntos pela Segurança.

As ações são baseadas em análises prévias de manchas criminais, garantindo maior efetividade nos territórios mais vulneráveis.

Operação Shamar

Paralelamente à Operação Nordeste Integrado, Sergipe segue realizando, nesta quinta-feira (7), ações no âmbito da Operação Shamar, iniciativa nacional voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

