Ação conjunta prende 16 investigados por tráfico durante operação em Aracaju, Indiaroba e Estância

Foi deflagrada a Operação Novo Porto de combate ao tráfico de drogas em Sergipe, que resultou na prisão de 16 investigados. Um outro homem entrou em confronto com as equipes policiais durante a ação policial. Drogas, duas armas de fogo e celulares foram apreendidos na ação policial.

A operação foi desencadeada pela Divisão de Narcóticos (Denarc) da Delegacia Regional de Estância, com auxílio da Divisão de Inteligência (Dipol), e contou com equipes das polícias Civil, Militar e Penal. As prisões ocorreram em Aracaju, Indiaroba e Estância nesta terça-feira (28).

De acordo com o delegado Érico Xavier, a operação é decorrente de investigações iniciadas em agosto de 2022. “Em que a Polícia Civil descontinuou uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas”, contextualizou.

Após o aprofundamento das investigações e representações de medidas cautelares ao Poder Judiciário, 16 ocorreram nesta terça-feira, 28. Um outro investigado entrou em confronto com as equipes, foi atingido e socorrido ao hospital.

“Sendo que quatro [dos 16 presos] foram detidos em flagrante por portar entorpecentes e arma de fogo, além de itens relacionados ao tráfico de drogas”, detalhou o delegado Érico Xavier, que coordenou a operação.

Além das prisões, foram realizadas seis buscas e apreensões, sendo que duas foram realizadas na Cadeia Pública de Tobias Barreto. As investigações seguem em andamento.

A operação contou com o apoio da Dipol, da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Delegacia de Poço Verde, do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) e do Departamento do Sistema Prisional (Desipe).

Com informações e foto da SSP