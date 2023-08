Operação policial contra tráfico de drogas termina com homem morto e mulher presa em Carmópolis

Um homem morreu e uma mulher foi presa nesta quinta-feira (10), durante operação contra tráfico de drogas no município de Carmópolis.

A SSP informou que deflagrou uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão em torno de uma investigação que apurou o tráfico de drogas.

A ação integrada contou com equipes das polícias Civil e Militar. Dois investigados por tráfico de drogas foram encontrados e um morreu em confronto.

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, na entrada de uma residência, um homem investigado como chefe do tráfico de drogas na região entrou em confronto com as equipes e morreu. “Um investigado que mudava bastante de endereço. Desde 2022, solicitamos decisões de busca e apreensão, mas o investigado mudava bastante de endereço”, detalhou.

Ainda conforme Eurico Nascimento, em continuidade da operação, uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Como resultado da operação, foram apreendidos drogas, dinheiro e um revólver. A mulher presa foi encaminhada à delegacia. Ela ficará à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.cabíveis ao caso.

Com informações e foto da SSP