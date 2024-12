Operação policial em Campo do Brito resulta em prisões por tráfico

A Delegacia de Campo do Brito, em conjunto com a Polícia Militar da cidade, realizou uma série de diligências com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a uma investigação sobre tráfico de drogas na região.

Foram efetuadas prisões de dois indivíduos. O primeiro foi detido por tráfico de drogas, após a polícia encontrar em sua residência diversos invólucros com substância análoga à cocaína, além de uma grande quantia em dinheiro. O segundo foi preso por posse ilegal de arma de fogo, por manter uma arma em sua residência sem a devida autorização.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Campo do Brito, onde os procedimentos legais foram realizados. “Essas ações são parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população”, declarou o delegado Bruno Santana, responsável pela coordenação da investigação.

A operação reafirma o compromisso das autoridades em combater o crime organizado na região, com a colaboração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Os investigados permanecem presos à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP