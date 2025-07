Operação policial termina com um homem morto, mulher presa e 14 tabletes de maconha apreendidos

A continuidade das investigações que localizaram Aélio Oliveira Santiago, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Itabaiana, levou a Delegacia Regional a identificar o homem que atuava como gerente do tráfico na associação criminosa e que estava com oito mandados de prisão em aberto. Na operação que aconteceu nesta terça-feira (22), em Itabaiana e Aracaju, ele entrou em confronto com a polícia. Foram apreendidos 14 tabletes de maconha, uma arma, quatro aparelhos celulares, um veículo Audi de cor branca, e uma mulher que responde pelo crime de homicídio qualificado na Bahia também foi presa em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo o delegado Fábio Pimentel, nos últimos meses, uma série de operações resultou na prisão de diversos traficantes associados à organização criminosa. Os presos indicaram Aélio como o principal fornecedor de entorpecentes na região. A Delegacia representou pela prisão, e a Justiça decretou a detenção, mas, no último dia 15, durante a tentativa de cumprimento da decisão judicial, ele entrou em confronto, foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito.

O trabalho investigativo teve sequência e, nesta terça-feira, policiais civis chegaram a um imóvel no bairro Invasão, em Itabaiana, que servia de depósito para a associação criminosa. No local, foram apreendidos 14 tabletes de maconha, que seriam da sobrinha e do cunhado de Aélio, que era o gerente do tráfico e usava um veículo Audi de cor branca na atividade criminosa.

A operação teve continuidade em Aracaju, onde os policiais tentaram abordar o investigado, que reagiu e entrou em confronto. Ele foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito. O suspeito estava com oito mandados de prisão em aberto e era apontado como o autor de um incêndio contra um desafeto do tráfico de drogas. Além disso, o investigado tinha outras passagens criminais, inclusive pelo crime de lesão corporal.

Na ação, a sobrinha de Aélio, que também seria dona da droga apreendida, foi presa. Ela já responde pelo crime de homicídio qualificado na Bahia.

As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e desarticular completamente o grupo criminoso. Informações e denúncias sobre suspeitos de tráfico de drogas podem ser repassadas anonimamente à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP