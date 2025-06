Operação Prato Limpo: 3ª DM prende cinco suspeitos por furto a distribuidora de alimentos em Aracaju

Equipes da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM) deflagraram a Operação Prato Limpo e prenderam em flagrante cinco homens nesta quarta-feira (25). suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado em furtos a empresas.

Eles foram detidos no momento em que praticavam o furto a uma distribuidora de alimentos, localizada no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Do local, haviam sido subtraídos produtos avaliados em mais de R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Elder Sanches, as investigações apontaram que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e conhecimento prévio da rotina da empresa alvo do crime. “A atuação dos investigados indica planejamento e organização”, acrescentou.

Essa operação, ainda conforme destacado pelo delegado, é uma resposta da Polícia Civil de Sergipe à criminalidade organizada. “É uma resposta direta a quem tenta se organizar para lesar empresas e tirar proveito do trabalho alheio. A Polícia Civil permanece vigilante e atuante”, destacou Elder Sanches.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime e recuperar o restante dos bens furtados.

A Polícia Civil reforça a importância do apoio da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.